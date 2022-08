Toutes les conditions réunies à Sig pour la réussite de la compétition

Toutes les conditions nécessaires sont réunies à Sig (Mascara) pour la réussite de la Coupe arabe U17 de football dont de nombreux matchs seront abrités par le stade du pôle sportif «moudjahid Kerroum Abdelkrim» du 23 août au 8 septembre 2022, ont affirmé dimanche les services de la direction de la jeunesse et des sports (DJS).

La même source a indiqué, à l’APS, que la DJS a effectué l’ensemble des préparatifs créant les conditions nécessaires pour la réussite de cet évènement footballistique arabe, soulignant que la pelouse du terrain de Sig en gazon naturel est fin prête pour les rencontres de la coupe arabe, de même que le système d’éclairage du stade qui a fait l’objet de tests concluants.

Le terrain de réplique annexe réservé aux entrainements des équipes participantes à cette manifestation sportive est également au beau fixe grâce à un suivi permanent du système d’arrosage et d’entretien quotidien du gazon naturel, ajouté. Il a été procédé, hier samedi, à l’inspection des opérations d’aménagement et d’entretien des espaces verts situés au niveau du nouveau pôle sportif de Sig, ainsi que les travaux de nettoiement des sièges des gradins, selon la même source, qui fait savoir, d’autre part, que la DJS a mobilisé plus de 100 agents pour mieux encadrer les matchs de cette coupe au stade de Sig.

Le stade de Sig abritera 19 matchs de la Coupe arabe de football U17, organisée du 23 au 8 septembre 2022 par l’Union arabe de football, en coordination avec la Fédération algérienne de football (FAF), avec la participation de 16 sélections arabes, selon la même source. Pour leur part, les services de la commune de Sig ont pris l’initiative, il y a quelques jours, d’organiser une vaste campagne de nettoiement à travers les quartiers, les rues et les espaces verts de la ville, de concert avec la direction des travaux publics de la wilaya et les entreprises publiques de nettoiement et de gestion des centres d’enfouissement technique des déchets solides urbains, ainsi que l’unité de l’Office national d’assainissement, selon le mêmes services.

Cette campagne a englobé également le nettoiement des abords et accotements de la RN 97 qui relie la ville de Sig à l’autoroute Est-Ouest, ainsi que le désherbage et l’enlèvement des déchets de papiers et de plastiques. De son côté, la direction de wilaya de la Société de distribution d’électricité et du gaz de l’Ouest (SDO) a mobilisé une équipe de maintenance et d’intervention en cas de coupure de courant au niveau du stade de Sig de Football, selon cette instance.