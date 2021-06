<span style='text-decoration: underline;'>Voter seulement avec une pièce d’identité</span>:<br><span style='color:red;'>Toutes les facilitation assurées par l’ANIE</span>

Afin de faciliter l’opération de vote, les électeurs et électrices ont eu la possibilité d’exercer leur droit de vote dans le cadre des élections législatives sur simple présentation d“une pièce d”identité jointe si possible d”une carte d”électeur.

«A l’occasion de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) en date du 12 juin 2021, les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit électoral dans les bureaux de vote où ils sont inscrits sur simple présentation d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, permis de conduire ou passeport) jointe si possible d’une carte d’électeur», a indiqué hier l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans un communiqué.

Afin de prendre connaissance du centre et du bureau de vote où l’électeur est inscrit, ce dernier, explique l’ANIE, «peut s’assurer qu’il est inscrit sur la liste électorale de sa commune via la plateforme électronique de l’ANIE «INA ELECTIONS» sur le lien: http: services.ina-election.dz/orientation».

Par ailleurs, les centres de vote répartis à travers les wilayas du pays ont connu, durant la journée de samedi, une affluence disparate des citoyens au milieu d’une bonne organisation.

En effet, les élections législatives se déroulaient sur l’ensemble du territoire national dans de bonnes conditions et dans le respect des mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, avec une affluence d’électeurs jugée «mitigée» d’une région à une autre.

Les bureaux de vote, au nombre de 61.543, ont ouvert leurs portes à 8 heures du matin à travers le territoire national pour accueillir plus de 24 millions d’électeurs. Au total, 24.425.188 électeurs, dont 902.865 électeurs issus de la communauté nationale à l’étranger, sont appelés à s’acquitter de leur devoir électoral dans 61.543 bureaux de vote répartis sur 13.000 centres, encadrés par 589.000 agents formés. Le nombre de bureaux de vote à l’extérieur du pays est de 357 bureaux. 28 partis politiques sont en lice pour ces élections avec 646 listes (10.468 candidats) et les indépendants avec 837 listes (12.086 candidats).

Au niveau des bureaux itinérants, au nombre de 139, l’opération de vote a débuté mercredi dernier, conformément aux dispositions de la loi portant régime électoral.

Noreddine Oumessaoud