<span style='text-decoration: underline;'>CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LES PRÉPARATIFS DES J.M</span>:<br><span style='color:red;'>«Toutes les incertitudes ont été levées»</span>

Le séminaire sur l’organisation et les préparatifs de la 19éme édition des JM à Oran a été clôturé hier matin sur des notes d’optimisme et de certitudes sur un futur succès total du prochain événement sportif.

Après les dernières réunions, toujours à huis clos, dédiées ؤضمà l’examen des préparatifs en matière de transport, d’hébergement, de communication et médias, et de sécurité, une conférence de presse a enfin été organisée pour répondre aux questions et préoccupations des nombreux journalistes présents. La conférence de presse a eu lieu en présence du commissaire des JM d’Oran, M. Mohamed Aziz Derouaz, du président de la commission de coordination des J.M de l’instance internationale M. Bernard Amsalem, du Wali d’Oran, Said Sayoud, et du directeur général du COJM, M. Salim Iles.

Après les quelque mots de remerciements aux participants au séminaire, adressés tour à tour par le commissaire au jeux et le Wali d’Oran, la première question du premier journaliste intervenant a été, comme prévu, posée à M. Bernard Amsalem, pour lui demander son appréciation sur l’état des lieux des préparatifs et les conditions d’avancement des travaux de finition des infrastructures sportives. Sans trop hésiter, M. Bernard Amsalem s’est déclaré satisfait, et surtout certain que la «les jeux méditerranéens auront bel et bien lieu à Oran du 25 Juin au 5 Juillet 2022…». Le responsable des jeux au niveau du CIJM a déclaré que tous les délégués de fédération des pays participants ont affiché leur satisfaction en visitant les infrastructures et en appréciant l’avancée des travaux d’organisation et d’encadrement dans les différents domaines. Expliquant ce nouveau «changement de position», après les doutes et les inquiétudes lancés il y a moins d’une dizaine de jours, M. Bernard Amsalem affirmé que «toutes les incertitudes ont été levées» grâce à un certain nombre de décisions et d’engagements pris par les autorités algériennes et qui permettent d’accélérer certaines procédures de finalisation des infrastructures et des équipements.» «En matière d’achat de matériel et d’équipements, nous savons maintenant que les lourdeurs et lenteurs ont été levées et que les sites des compétitions concernées seront rapidement équipés».

Questionné à son tour sur l’avancée des travaux de finition et les dates de livraisons des projets, le Wali d’Oran a dressé un bilan des plus positifs, voire élogieux, de la situation. Selon le Wali d’Oran, la grande majorité des infrastructures ont été achevées, quatre en cours seront réceptionnées le 31 décembre prochain et trois autres seront finies le avant le 31 janvier 2022.

Pour le r chef de l’exécutif de la wilaya d’Oran, l’organisation de cet évènement sportif constitue «un défi pour l’Algérie compte tenu de son importance et des fonds qui ont été mobilisés pour la réalisation des projets ». Le Wali a néanmoins admis que des retards sont encore à déplorer au niveau du complexe nautique, où le taux d’avancement est de plus 80%… Mais les efforts aujourd’hui déployés en un temps record permettent de rattraper les retards très rapidement. A une question liée à l’image urbaine, l’environnement et l’embellissement de la ville en prévision des JM, le Wali ne pouvait, encore une fois, qu’affirmer que tout est mis en oeuvre pour offrir aux athlètes, délégués et visiteurs la plus image d’El Bahia grâce aux multiples actions menées pour assainir les points noirs et embellir le cadre urbain. Il est vrai que des participants des pays hôtes à ce séminaire, ont été accompagnés jeudi dernier, à bord du bus de tourisme «Oran city» pour visiter le fort, la chapelle de Santa-cruz et l’incontournable bd Front de mer. Cela, pour les officiels, semble suffire à déclarer que la ville offre le meilleur des visages aux touristes et aux visiteurs étrangers. D’autres questions sensibles ont été posées aux concernés, notamment sur l’état des lieux des conditions de transport des participants en une période estivale marquée on le sait par l’afflux massif d’estivants venus de toutes les wilaya.



Là encore, malgré les carences et les évidences que l’on connaît, le commissaire au jeux méditerranéens a répondu, affirmant «qu’un plan d’organisation et d’optimisation du transport des athlètes et participants est en cours de finition et sera mis en oeuvre efficacement lors des prochaines J.M. En matière d’implication du mouvement associatif et de la société civile et de façon plus générale d’adhésion des Oranais à la promotion et aux succès des prochains J.M. Les interrogations posées par un confrère de la presse nationale ont eu pour réponse quelques actions rudimentaires menées pour assurer la participation d’anciens champions et gloires du sport olympique, à l’image de l’ancien boxeur oranais Moussa, un grand champion oublié depuis longtemps…

En conclusion, le séminaire sur les préparatifs des jeux méditerranéens, dont les travaux se sont déroulés dans un huis clos injustifiable, a surtout permis d’effacer et balayer les bruits et rumeurs perverses d’une annulation de l’événement au profit de certains acteurs acharnés à nuire au prestige et à la crédibilité de notre pays. Cependant, malgré l’optimisme total affiché et les assurances partagées, il n’est pas interdit d’afficher encore quelques réserves, liées à certaines carences et insuffisances qui entravent le chemin vers la performance et le succès total dans tous les domaines de la préparation.

Benali Si Youcef