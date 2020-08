<span style='text-decoration: underline;'>Education nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Toutes les mesures prises pour protéger la santé des élèves</span>

Le ministère de l’Education nationale a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer un bon déroulement des examens du BAC et du BEM prévus au mois de septembre prochain.

Ainsi, le directeur de l’enseignement primaire au ministère de l’Éducation nationale, Kassim Djahlane a indiqué hier à Alger que les établissements scolaires ouvriront leurs portes pour l’organisation des séances de révision, de rétention et de préparation psychologique des élèves qui vont passer les épreuves de fin de cycle BEM et BAC. Dans ce sens, le ministre de l’Education nationale, Mohamed Oudjaout avait donné des instructions aux directeurs de l’éducation des wilayas pour procéder à l’aménagement et nettoiement des structures éducatives avant le 25 août. Il est question d’inviter les psychologues et les médecins généralistes aux établissements scolaires pour accompagner les élèves et appliquer strictement le plan exceptionnel de révision élaboré en faveur des élèves candidats aux examens nationaux, soulignant toutefois la nécessité de l’élaboration d’un système exceptionnel de révision selon la spécificité de chaque établissement dans des groupes ne dépassant pas les 15 élèves, la mise en place d’un programme de révision minutieux en coordination avec les enseignants des matières concernées.

Le ministère de l’Education nationale travaillera en outre en étroite collaboration avec les walis pour s’assurer de l’application du protocole sanitaire préventif avant le 25 août. Par ailleurs, l’hôte de la radio nationale a indiqué, à propos de la rentrée scolaire prochaine prévue pour le 4 octobre que des mesures de préventions ont été prises. Il citera entre autre, le nombre d’élèves par classe qui ne dépassera 20. Il a indiqué également que plus de 450 000 enseignants ont rejoins hier leurs établissements pour signer les procès-verbaux après une interruption de six mois en raison de l’épidémie du coronavirus.

Noreddine.O