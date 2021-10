<span style='text-decoration: underline;'>STADES DE BARAKI ET DOUÉRA </span>:<br><span style='color:red;'>Toutes les ressources nécessaires mobilisées pour le parachèvement des travaux</span>

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a affirmé que l’Etat avait mobilisé toutes les ressources pour le parachèvement des projets de réalisation des stades de Baraki et de Douera à Alger, ce qui requiert l’accélération du rythme des travaux.

Dans ce cadre, le Secrétaire général du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed El Habib Zahana, accompagné du Directeur général des équipements publics et du Directeur des équipements publics de la wilaya d’Alger a effectué, mercredi, une visite d’inspection à ces deux infrastructures. Selon la même source, cette visite a permis de s’enquérir de l’état d’exécution des instructions données par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, lors des différents sorties sur le terrain, qui l’ont conduit aux deux stades de Douera et de Baraki. Ces instructions portent sur la nécessité d’accélérer la cadence des différents travaux, d’autant que «l’Etat a mobilisé toutes les ressources nécessaires au parachèvement de ces deux projets de grande envergure, en vue de leur exploitation dans les délais impartis».