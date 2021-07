<span style='text-decoration: underline;'>ANADE</span>:<br><span style='color:red;'>Traitement des projets reportés et examen de 32 dossiers relevant de 17 agences de wilaya</span>

La commission nationale de recours a traité lors de sa 38e réunion tenue mardi au siège de la Direction générale de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) les projets reportés durant la session précédente et examiné 32 dossiers relevant de 17 agence de wilaya.

«La commission nationale de recours a traité lors de sa 38e réunion les projets ayant été reportés durant sa 38e session et examiné 32 dossiers relevant de 17 agence de willaya, qui ont été rejetés auparavant par les commissions locales alors que dix (10) porteurs de projets ne se sont pas présentés à la séance», a indiqué un communiqué du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise. Selon la même source, la réunion s’est déroulée en présence du président de la commission et Directeur général de l’ANADE, Mohamed Chérif Bouaoud, et du Secrétaire général du Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes prometteurs et de représentants de la Banque nationale algérienne (BNA), la Banque extérieure d’Algérie (BEA), la Banque d’agriculture et de développement rural (BADR), le crédit populaire algérien (CPA) et la Banque de développement local (BDL). Dans le cadre de la préservation de la santé des jeunes porteurs de projets et des mesures préventives contre la Covid-19, la réunion a été tenue, pour la première fois, par visioconférence, afin de permettre aux porteurs de projets d’assister à cette réunion à distance, conclut le communiqué.