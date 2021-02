L’Algérie trace sa route vers la démocratie et tente d’avancer malgré les nombreuses entraves qui jalonnent encore son chemin. Les milliers de personnes qui ont sillonné mardi les rues de nos villes et villages ont exprimé encore une fois leur soif de voir cet idéal démocratique se concrétiser. Un idéal que partage avec eux le président de la République qui a engagé des reformes politiques courageuses pour donner une forme légale et une assise juridique à toutes les revendications du hirak qui ont été pour la plupart satisfaites.

Ces jeunes qui ont mené cette extraordinaire révolution du 22 février se doivent aujourd’hui de passer à une nouvelle étape de leur action. Ils doivent trouver un prolongement structuré à leurs idées et ce en créant des associations, en renforçant la société civile, en pesant sur les décisions à venir du pays et même en s’organisant en entités politiques en créant leurs partis politiques et en participant de manière forte aux prochaines joutes électorales qui attendent le pays.

Le président de la République s’est engagé à plusieurs reprises et de manière claire à apporter le soutien de l’Etat financièrement à tous ces jeunes qui veulent investir le domaine politique, et ce pour les mettre à l’abri de l’argent sale et des manipulations des forces de l’ancien système qui n’ont pas encore lâché prise et qui complotent encore pour freiner la nouvelle dynamique qui souffle sur tout le pays.

Les législatives qui s’annoncent sont une opportunité qu’il faut saisir pour donner un grand coup de balai au sein de cette institution qu’est l’Apn, qui s’est coupée du peuple et qui a permis à des « politiques » de s’y installer pendant de longues décennies. Aujourd’hui, un vent de jeunesse et d’idées nouvelles et sincères doit se réapproprier ce haut lieu de l’expression démocratique et des attentes du peuple. Le parlement doit retrouver sa fonction originelle, à savoir défendre le « zaouali » et faire entendre la voix du peuple aux gouvernants. Il ne peut plus être le domaine privé de quelques dinosaures qui l’ont utilisé, des années durant, comme un strapontin pour leurs seuls intérêts.

Désormais, et comme le défend, le président de la République, le mouvement populaire né au lendemain du 22 février 2019, doit passer à cette nouvelle étape d’organisation et de renouvellement du personnel politique pour aller vers la concrétisation et l’édification de la nouvelle Algérie. Il s’agit maintenant, pour reprendre une expression du rugby, de transformer l’essai.

Par Abdelmadjid Blidi