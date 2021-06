<span style='text-decoration: underline;'>Tamanrasset</span>:<br><span style='color:red;'>Trente-huit agents des douanes prêtent serment</span>

Trente-huit (38) agents des Douanes ont prêté le serment d’entame de leur mission, lors d’une cérémonie organisée à Tamanrasset par la direction régionale des douanes algériennes, en coordination avec le tribunal territorialement compétent, a-t-on appris mardi auprès de l’institution douanière.

La cérémonie, qui a eu lieu lundi, a concerné un premier groupe de 38 agents et sera suivie d’une autre prochainement et va toucher le reste des agents douaniers concernés, a indiqué le sous-directeur chargé de la communication et de l’informatique, Djilali Mehailia. La procédure de prestation de serment, en vertu des lois en vigueur, leur permet d’accomplir leurs missions et de remplir leurs engagements et attributions, dont la protection de l’économie nationale et la lutte contre la criminalité. Ces agents douaniers avaient subi une formation, théorique et pratique, d’une année dans les écoles de douanes d’Ouargla et Batna avant d’être affectés vers différents directions et unités des Douanes. Leur formation a porté sur les différentes missions douanières et la relation avec l’environnement.