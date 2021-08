<span style='text-decoration: underline;'>JO-2020 (11ème journée / Algérie)</span>:<br><span style='color:red;'>Triki en finale du triple-saut, le lutteur Sid Azara aux repêchages</span>

La 11è journée des jeux Olympiques Tokyo-2020, disputée mardi, a valu une double satisfaction à l’Algérie avec la qualification de Yasser Mohamed-Tahar Triki pour la finale du triple-saut, prévue jeudi, et le passage de Bachir Sid Azara aux repêchages pour la médaille de bronze de la lutte gréco-romaine qu’il disputera mercredi.

Ces deux performances sont venues édulcorer deux autres résultats enregistrés lors de cette 11è journée marquée, en effet, par l’élimination, en lutte gréco-romaine, d’Abdelmalek Merabet (67 kg) par le Sud Coréen Hansu Ryu (8-0), et la défaite de la boxeuse Imane Khelif contre l’Irlandaise Kellie Anne Harrington pour le compte des quarts de finale des 57-60 kg (léger).

L’Algérienne termine ainsi à la 5è place du tournoi de boxe des JO-2020. Côté satisfaction, l’athlète algérien Triki a décroché son billet pour la finale de l’épreuve du triple-saut en se classant à la 3è place de la 2è série avec un saut de 17.05 m, derrière le Portugais Pichardo Pedro (17.71) et le Turc Er Necati (17.13). Le natif de Constantine (24 ans), qui détient le record d’Algérie de la spécialité avec un saut à 17.33 m, est considéré comme le 9e performeur mondial au triple-saut.

