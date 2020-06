<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Trois accouchements dans les SAMU de la protection civile</span>

Selon son récent bilan dressé hier, la direction de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel Abbés, enregistre un total de 573 interventions effectuées par ses différentes unités entre la période du 31 mai au 06 juin derniers.

Les 573 opérations en question concernent 480 interventions ayant permis le secours et évacuation de 438 personnes. Dans le volet des accidents sur les routes, on compte 16 accidents qui ont provoqué 18 blessés et un décès.

Ceux-ci s’ajoutent aux 26 interventions pour des feux de forêts dont la plupart concerne des incendies de plantes sèches, ainsi que 51 opérations de sensibilisations. La protection civile annonce qu’il y a eu trois naissances cette année qui ont eu lieu au niveau de leurs ambulances ; à Ras El Ma, SBA et récemment Marhoum.

M.Bekkar