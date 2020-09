<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile</span>:<br><span style='color:red;'>Trois cas de décès par noyade et 171 baigneurs secourus en 15 jours</span>

Trois morts par noyade ont été enregistrés sur les plages de la wilaya d’Oran, depuis l’ouverture de la saison estivale, le 15 août dernier, a-t-on appris mardi auprès des services de la Protection civile.

Durant la même période, les éléments de ce corps ont également porté secours à 171 autres baigneurs, a ajouté la même source, précisant que les cas de noyade se sont produits soit dans des sites rocheux et non surveillés ou en dehors des horaires de surveillance dans des plages autorisées à la baignade.

Durant ces 15 derniers jours, les éléments de la protection civile ont effectué 426 interventions sur les plages de la wilaya permettant de sauver 171 personnes d’une mort certaine et prodiguer des soins sur place à 185 baigneurs et procédé à l’évacuation de 68 autres vers les centres de santé, précise-t-on de même source. La wilaya d’Oran compte 33 plages autorisées à la baignade le long de sa côte longue de 18 km, rappelle-t-on.