Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, surtout celles liées à la commercialisation des stupéfiants, trois dealers âgés entre 27 et 34 ans, dont l’un avait deux mandats d’arrêt à son encontre, ont été interpellés par la police d’Oran au niveau du quartier d’Eckmühl, ainsi que la cité Mouloud Feraoun, ex- Saint -Pierre.

Les mis en cause ont été arrêtés lors de deux opérations effectuées par les éléments de la police de la 1ère et la 17ème sûreté urbaine. Des opérations qui ont été soldées par la saisie des comprimés de psychotropes et des armes blanches. En effet, agissant sur des informations parvenues aux éléments de la police de la première S.Û faisant état de l’existence de deux dealers notoires activant dans le secteur d’Eckmühl et environs, une enquête a été ouverte par les services de police et a conduit à l’identification des mis en cause.

L’enquête a révélé que l’un des deux dealers avait deux mandats d’arrêt à son encontre. Il s’est avéré que ces deux dealers commercialisaient des psychotropes dans le milieu des jeunes du quartier et sont impliqués dans plusieurs rixes et batailles de gangs.

Munis d’un mandat de perquisition délivré par monsieur le procureur de la république, les éléments de la police ont mis la main sur une quantité de psychotropes estimée à 67 comprimés, une drogue sous forme de gouttes, des armes blanches ainsi qu’une somme d’argent estimée à 40 000 da, une somme qui représente les revenus de la vente des psychotropes.

Par ailleurs, et agissant sur des renseignements, un troisième dealer a été arrêté par les éléments de la 17ème sûreté urbaine au niveau de Saint-Pierre. Le mis en cause a été interpellé en flagrant délit dans la cave de l’immeuble où il vendait sa marchandise. 55 comprimés de marque Pregabline, ainsi qu’une somme de 14.000 DA ont été saisis chez le mis en cause. A signaler que les trois dealers seront présentés devant le parquet à l’issue de l’enquête préliminaire.

Fériel.B