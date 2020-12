<span style='text-decoration: underline;'>Saint Pierre / Toro</span>:<br><span style='color:red;'>Trois dealers interpellés, des comprimés de psychotropes et du kif saisi</span>

Dans le cadre des efforts déployés par la police d’Oran afin de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes surtout celle liée à la commercialisation des stupéfiants, trois dealers ont été interpellés ; des arrestations qui ont été soldées par la saisie de kif traité et de psychotropes ainsi que de sommes d’argent.

La première opération a eu lieu à la cité Mouloud Feraoun « ex- Saint Pierre» où un dealer notoire âgé de 47 ans a été appréhendé. Selon ces informations parvenues aux éléments de la

17ème sûreté urbaine faisant état de l’existence d’un dealer activant dans la commercialisation de psychotropes dans le milieu urbain qui détenait une quantité de comprimés de psychotropes, prêts à la commercialisation dans le milieu des jeunes. Mis sous surveillance, le mis en cause, a été surpris non loin de son domicile dans le quartier Saint Pierre.

Munis d’un mandat de perquisition délivré par monsieur le procureur de la république près le tribunal correctionnel d’Es Senia, les policiers enquêteurs se sont rendus au domicile du mis en cause où ils ont mis la main sur une quantité de 148 comprimés de psychotropes de plusieurs marques, ainsi qu’une somme d’argent estimée à 1 million de centimes qui représente les revenus de la vente de la drogue. La deuxième opération a eu lieu dans le quartier de Toro où deux dealers, âgés de 25 et 26 ans dont un repris de justice, ont été interpellés à bord d’une voiture de type Hyundai. La fouille de cette dernière a été soldée par la saisie de 464 g de kif traité prêts à la consommation, ainsi qu’une somme d’argent estimée à 8 millions de centimes. Signalons que les trois dealers seront présentés devant le parquet dans les jours à venir pour répondre des chefs d’inculpation de détention et commercialisation illégale de stupéfiants.

Pour rappel, un joli coup a été réalisé la semaine dernière par la brigade de stupéfiants relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran où une quantité de 5.488 comprimés de marque «Prégabaline 300 mg», a été saisie dans la localité d’Es-Senia.

Fériel.B