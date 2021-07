<span style='text-decoration: underline;'>COVID-19</span>:<br><span style='color:red;'>Trois écoles primaires ouvertes pour la vaccination</span>

Trois écoles primaires ont été ouvertes au courant de cette semaine pour la vaccination contre la Covid-19 dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris jeudi de la Direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

Situés dans les quartiers populaires de Kouchet El Djir et toro, Haï Sanaoubar (ex les planteurs), ces établissements ont été ouverts par la DSP en collaboration avec la direction de l’Education pour encourager les citoyens de ces quartiers pour la vaccination, a précisé à l’APS, Dr Youcef Boukhari, chargé de communication de la DSP. Une quatrième école avait été désignée, à Sidi B’lel, où sera transféré le centre de vaccination de de la place «Tahtaha » à M’dina Jdida, en raison de la forte chaleur qui sévit ces derniers jours, a-t-on noté.

«Avec la direction de l’éducation, nous nous sommes mis d’accord pour l’ouverture de toutes les écoles primaires, en cette période de vacances scolaires, et les transférer en centres de vaccination, dans le cas ou la vaccination dans les 3 écoles donne de bons résultats», a fait savoir Dr Boukhari. Pour ce qui est de la vaccination, il a estimé que l’opération va bon train, «puisque nous vaccinons ces derniers jours jusqu’à 10.000 personnes par jour et même plus», rendant son succès «au déplacement du vaccin jusqu’au citoyen, à la disponibilité du vaccin, et à la conscience chez des citoyens sur l’importance de la vaccination principalement en cette période de recrudescence du nombre de nouveaux cas de contamination et de décès».

Outre les 54 centres de vaccination établis dans les polycliniques, «nous avons ouverts plus d’une dizaines de centres extramuraux avec des opérateurs économiques et structures de l’Etat pour encourager les citoyens à se faire vacciner, étant donnée que cela s’avère être la seule alternative pour sortir de cette crise sanitaire », a-t-il encore précisé. Le vaccin à Oran est disponible, affirme l’interlocuteur, soulignant la réception, récemment, d’un quota de 43.000 doses du vaccin «Sinovac».