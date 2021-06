<span style='text-decoration: underline;'>Sidi bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Trois écoliers victimes d’overdose et trois dealers écroués</span>

Au village Bellouladi (commune Amarnas), trois enfants ont été sauvés de justesse d’une overdose après avoir pris des produits hallucinogènes.

Ces trois élèves d’école âgés entre 8 et 11 ans ont été trouvés par la police évanouis et allongé à même le sol. Évacués aux urgences du CHU de Sidi bel Abbés, ils furent sauvés et les auteurs de ce crime, trois narcotrafiquants âgés entre 26 et 38 ans, ont été aussitôt appréhendés par les éléments de la sûreté externe de Bellouladi en possession de 569 comprimés psychotropes et neuf flacons hallucinogènes dont 118 comprimés dissimulés dans le cartable de l’écolier de 11 ans.

M.Bekkar