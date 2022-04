<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Trois enfants victimes d’une intoxication, dont un décède</span>

Trois enfants d’une même famille à Berriane (45 km au nord de Ghardaïa) ont été victimes d’une intoxication, dont un est décédé, a-t-on appris mercredi auprès du directeur de la Santé et de la population de Ghardaïa, Ameur Benaissa.

L’une des victimes (7 ans) est décédée à son admission à l’hôpital, tandis que les deux autres (4 et 5 ans) ont été évacuées aux urgences où elles ont reçu les premiers soins et un contrôle médical et se trouvent actuellement dans un état stable qui ne suscite pas d’inquiétude, a-t-on précisé au niveau des urgences de l’hôpital. Une autopsie médico-légale est effectuée à l’hôpital «Brahim Tirichine» de Ghardaia pour déterminer avec exactitude la cause de la mort de la victime de l’intoxication, selon la DSP. Une enquête judiciaire est également ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances exactes de cette intoxication.