<span style='text-decoration: underline;'>Ils auront lieu pendant les jeux méditerranéens</span>:<br><span style='color:red;'>Trois festivals sur la musique, la chanson oranaise et la danse populaire</span>

A l’instar des autres secteurs qui s’impliquent dans les préparatifs des jeux méditerranéens, celui de la culture et de l’art de la wilaya d’Oran a concocté un riche programme d’activités culturelles en marge de cette rencontre sportive internationale qui aura lieu le mois prochain à Oran.

A cet effet, il est prévu la tenue de trois festivals, un local sur la musique et la chanson oranaise qui va se dérouler au niveau du théâtre de verdure Hasni Chakroune durant la période qui s’étale du 25 au 30 juin et le second national sur le rai qui était organisé chaque année au niveau de Sidi Bel Abbes et cette fois ci à l’occasion de cet évènement sportif, cette manifestation culturelle aura lieu au niveau des deux wilayas Oran et Sidi Bel Abbes.

Concernant le troisième , il sera international et concernera la danse populaire où il est prévu la participation de 10 pays du bassin méditerranéen en attendant de confirmer leur présence à cette activité ainsi que de plus d’une dizaine de wilayas du pays. Les artistes de chaque pays feront des présentations sur les différentes danses populaires de leur s pays .Ce programme culturel fait partie des actions pour la réussite et pour le bon déroulement de ces jeux et a pour but de créer de l’animation et permettre aux nombreux visiteurs étrangers et aux délégations officielles qui viendront pour cet événement de profiter de cet agenda culturel et artistique et de connaître les chants et les tendances musicales du pays.

Bekhaouda Samira