<span style='text-decoration: underline;'>11 accidents de la circulation, plusieurs interventions à Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Trois incendies en trois jours</span>

Sur treize au seize du mois courant, les pompiers ont effectué deux cent vingt neuf interventions et enregistré onze accidents de la circulation ayant causé la mort d’une personne et des blessures à dix sept autres.

Au total, cent vingt sept personnes ont été transportées aux services des urgences médicales lors desdites interventions. Ainsi, les faits les plus marquants en plus des accidents de la circulation sont trois incendies.

Deux de ces derniers ont été provoqués par des courts circuits survenus au niveau de compteurs situés dans des immeubles, l’un à la cité du cinq juillet et l’autre à la salamandre à Mostaganem.

Le troisième concerne un poulailler situé dans la commune de Sirat qui a été entièrement détruit par le feu. Selon son propriétaire, quatre mille poussins ont été calcinés par le feu, de même que cinq cents bottes de paille. Hier, à quatre heures du matin, une voiture automobile a dérapé et heurté un arbre. Le conducteur et deux occupants ont été blessés. Les pompiers les ont évacués aux urgences médicales. L’accident s’est produit dans la commune de Sirat, une enquête est ouverte par les gendarmes.

Charef.N