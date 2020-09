<span style='text-decoration: underline;'>USM BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Trois joueurs seulement resignent et les fans investissent la rue</span>

Le retour (ou le va et vient) du président Hennani Abdelhgani annoncé, on signale le renouvellement de contrats de trois joueurs seulement alors que le reste de l’effectif d’El Khadra patiente afin de trouver un club preneur ou négocier avec les dirigeants toujours absents du terrain.

Les trois joueurs qui ont renouvelé leurs contrats sont ; Litt Abdelaziz (milieu), Benlebna Basreddine (latéral gauche) et le défenseur central, Mohamed Hamza. Tous les trois avaient un contrat de deux ans, soit jusqu’à la fin de l’exercice prochain 2020-2021, donc aucune nouveauté dans l’effectif qui devrait être drivé par Slimani Sidi Ahmed, selon les dernières nouvelles. Du côté des supporters, c’est la grande colère envers les dirigeants. Hier, une marche a été programmée pour joindre le siège de la wilaya et un sit-in dans la place du premier novembre (Place Carnot). La première doléance des supporters est la nomination d’une société étatique afin qu’elle dirige la SSPA/USMBA comme beaucoup d’autres clubs du centre et de l’est du pays, et surtout, l’urgence de pousser les actuels dirigeants vers la porte de la sortie.

B.Didéne