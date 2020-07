<span style='text-decoration: underline;'>Laghouat</span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts dans un accident de la route</span>

Trois (3) membres d’une famille ont trouvé la mort suite à un accident de la circulation survenu dans la nuit de vendredi à samedi près de Laghouat, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile (PC).

L’accident s’est produit sur la route nationale (RN-1), au niveau du tronçon reliant Laghouat à Ghardaïa, au point kilométrique (PK) 431, au lieu-dit «Boutrakfine’’, -t-on indiqué. Un véhicule touristique immatriculé dans la wilaya d’Illizi en route vers la wilaya de Tiaret a dérapé causant la mort sur place de trois passagers âgés entre 3 et 35 ans, et des blessures à trois autres âgés entre 10 et 42 ans, parmi eux un cas grave, selon la même source. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’établissement public hospitalier «H’mida Ben Ajila’’ de Laghouat, où ont été également évacués les blessés, a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.