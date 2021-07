<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts dans une collision entre deux voitures à Belarbi</span>

Un accident de a circulation mortel a coûté la vie à trois personnes dans la nuit de samedi à dimanche près de la commune de Belarbi. Ce drame a eu lieu sur la RN 92 reliant les wilayas de Sidi Bel Abbés à Saida. Deux voitures sont entrées en collision faisant malheureusement trois décès, tous évacués vers la morgue du CHU de Sidi Bel Abbés.

Signalons qu’avant-hier on avait rapporté la chute d’un engin remorquant du carburant alors que cet axe routier fait souvent des victimes et la vitesse demeure la principale cause de ces drames routiers.

M.Bekkar