<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Maarouf</span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts et deux blessés graves dans un accident</span>

Un tragique accident de la circulation a eu lieu dans la soirée de lundi à mardi après la rupture du jeûne, faisant deux morts et trois blessés grave.

En effet, selon la protection civile d’Oran, le sinistre a eu lieu quand un véhicule de marque Renault Express a dérapé et a percuté un arbre, sur le chemin de wilaya 46, reliant Hassi Bounif et Sidi Maarouf. Les deux passagers assis devant âgés de 23 et 24 ans ont trouvé la mort sur le champ, tandis que trois autres âgés entre 18 et 23 ans ont été gravement blessés. Aussitôt alertés, les sapeurs pompiers se sont rendus sur les lieux où ils ont évacués les blessés vers l’hôpital du 1er Novembre à USTO, où ont été déposés aussi les cadavres des victimes décédés.

Malheureusement le lendemain un autre blessé a succombé à son tour, portant ainsi le nombre des tués à trois personnes. Une enquête est ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de ce drame. Selon des sources proches, les cinq jeunes se rendaient à Zaouia Belkaidia pour la prière de Tarawih.

Feriel.B