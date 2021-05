<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Turck</span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts et trois blessés dans un accident de la circulation</span>

Trois morts et trois blessés dans un accident de la circulation

Trois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la commune côtière d’Aïn el Turck (Oran) a-t-on appris dimanche des services de la protection civile.

L’accident s’est produit dimanche à l’aube au niveau du chemin vicinal no 84 de la commune de Aïn el Turck, suite à une collision entre un véhicule et un camion de collecte d’ordures causant la mort sur place de deux hommes et d’une femme alors que trois autres personnes dont une femme ont été grièvement blessés. Les agents de la protection civile de l’unité secondaire d’Aïn El Turck, soutenus par celle du secteur de Bousfer, ont assuré sur place les premiers soins aux blessés avant leur transfert vers le service des urgences médicales de l’hôpital «Medjabbar Tami» de cette daïra. Les dépouilles des victimes ont été déposées à la morgue du même hôpital, a-t-on indiqué. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame, signale-t-on.