<span style='text-decoration: underline;'>Tiaret</span>:<br><span style='color:red;'>Trois morts et un blessé dans un accident de la route</span>

Trois personnes sont mortes et une autre a été blessée dans un accident de la route, survenu la nuit du samedi à dimanche dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile.

Le chargé de l’information à la Protection civile, le capitaine Rabah Boukhari, a indiqué que l’accident s’est produit sur la route nationale No 23 entre les villes d’Ain D’heb et Sougueur, à proximité du village de Sidi Saad, suite à une collision entre un camion et un véhicule léger. Les éléments de l’unité secondaire de la daira d’Ain D’heb sont intervenus pour déposer le corps d’une personne (50 ans) morte sur place et transférer les blessés âgés entre 27 et 32 ans vers la polyclinique d’Ain D’heb. Deux autres personnes ont succombé à leurs blessures dés leur arrivée à la polyclinique, tandis que le seul blessé resté en vie reçoit les soins nécessaires au niveau de cette structure sanitaire, a-t-on ajouté. Avec cet accident mortel, la wilaya de Tiaret aura enregistré, au courant d’une seule semaine, 11 morts et 7 blessés dans trois accidents survenus sur des routes nationales.