<span style='text-decoration: underline;'>Hydrocarbures</span>:<br><span style='color:red;'>Trois nouvelles découvertes annoncées par Sonatrach</span>

Sonatrach a annoncé hier, avoir réalisé trois découvertes, dont deux découvertes de gaz en effort propre et une découverte de pétrole en partenariat avec Eni.

En effet, la première est une découverte de gaz à condensat réalisée dans deux réservoirs dévoniens, suite au forage par Sonatrach d’un puits d’exploration « In Ekker Sud West-1 » (IEKSW-1) dans le périmètre de recherche « In Amenas 2 » du Bassin d’Illizi, a précisé hier la Sonatrach dans un communiqué rendu public, soulignant que les débits enregistrés, lors des tests, sont de 300 000 m3/jour de gaz et 26 m3/jour de condensat, à partir du premier réservoir et de 213 000 m3/jour de gaz et 17 m3/jour de condensat à partir du deuxième réservoir. La deuxième découverte, a-t-on ajouté, a été réalisée par Sonatrach et son partenaire Eni suite au forage du puits d’exploration « Rhourde Oulad Djemaa Ouest-1 » (RODW1) dans le périmètre de recherche « Sif Fatima 2 » situé dans la région nord du Bassin de Berkine. Le puits RODW-1, le troisième de la campagne de forage d’exploration en cours dans ladite région, a mis en évidence une découverte de pétrole brut dans les grès du réservoir Trias Argileux Gréseux Inférieur (TAGI) de la formation triasique. Durant le test de production, le puits a donné lieu à 1 300 barils/jour d’huile et 51 000 m3/jour de gaz associé. La mise en production de ces deux découvertes se fera à travers un développement rapide « fast-track », étant donné leur proximité des installations existantes d’OHANET et de Rhourde Oulad Djemaa (ROD), conclue la compagnie pétrolière.

Noreddine Oumessaoud