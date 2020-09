<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile</span>:<br><span style='color:red;'>Trois ouvriers tués suite à la chute d’une grue dans un chantier de construction à Mostaganem</span>

Trois ouvriers ont trouvé la mort jeudi suite à la chute d’une grue survenue dans un chantier de construction dans la ville de Mostaganem, a-t-on appris auprès de la Direction de wilaya de la protection civile.

Les unités de la protection civile sont intervenues pour évacuer trois ouvriers étrangers après la chute d’une grue, placée au 12ème étage dans laquelle ils se trouvaient, dans un chantier de construction au quartier de Kharrouba, à la banlieue de la ville de Mostaganem. L’accident a causé la mort sur place de deux ouvriers (36 et 40 ans). Leurs dépouilles ont été transférées à la morgue de l’établissement Hospitalier Ernesto Che Guevara, au chef-lieu de wilaya. La troisième victime, évacuée dans un état critique, a rendu l’âme au niveau du service des UMC du même établissement, a-t-on ajouté de même source. Les équipements et le matériel de l’unité principale de la protection civile et les deux unités secondaires de Kharrouba et du centre ville ont été déployés pour cette opération d’intervention. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes et les circonstances de cet accident.