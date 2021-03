<span style='text-decoration: underline;'>«Oran Distrup»</span>:<br><span style='color:red;'>Trois startups lauréates du concours</span>

Après 03 jours de compétition conclue avant hier, 03 startups ont été sélectionnées suite au concours organisé en marge de la conférence «Oran Distrup» ,qui est la première dans le cadre de rencontres régionales, organisé au Centre de conventions d’Oran (CCO). Ces 03 startups ont été sélectionnées suite à leurs innovations dans les 03 thématiques.

Il s’agit des technologies liées aux finances et aux assurances, «cloud computing», le transport et les services logistiques. Le premier lauréat des services logistiques est CCA LABO EXPRESS de la pépinière d’entreprise de la wilaya d’El Bayedh. Dans les technologies liées aux finances c’est la startup «UBEX» et pour le transport c’est «Fatoura» de la wilaya de Boumerdes. Cette conférence régionale a été tenue en présence de 04 ministres et 03 walis de la région ouest du pays. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des start-up, Yacine El Mahdi Oualid a annoncé en marge de cet événement que plus de 300 entreprises émergentes et initiatrices d’un projet innovant au niveau national ont obtenu le label «Start-up» accordé par le comité national habilité. Yacine El Mahdi Oualid a annoncé également l’ouverture d’une succursale de l’accélérateur de start-up «Algéria Venture» dans la wilaya d’Oran, qui sera suivie par l’ouverture d’autres succursales dans différentes wilayas prochainement. Un fond d’investissement pour les statups en Algérie sera également créé prochainement, «ce fond permettra d’investir dans les startu-up et n’offrira pas de prêts, il va accompagner également les porteurs des projets, il s’agit d’un travail conjoint entre notre secteur et les 06 banques publiques en Algérie». Dans le même cadre, le premier Ministre Abdelaziz Djerad a rappelé par vidéoconférence l’intérêt et l’engagement du gouvernement pour soutenir les innovateurs «Cette rencontre vient confirmer une fois de plus que le gouvernement accorde toute son attention aux entreprises émergentes, nous estimons que l’innovation est notre seule issue pour bâtir une économie moderne basée sur les capacités scientifiques de nos jeunes, notre pays à besoin aujourd’hui d’entreprises qui créent de la richesse et attirent les compétences diplômées de l’Université algérienne.

Il a également besoin de ses compétences et de l’innovation, car c’est le seul moteur pour le développement économique dans toutes les régions du monde» dira-t-il.

