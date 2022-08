<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM</span>:<br><span style='color:red;'>Troisième conseil national du syndicat des fonctionnaires des services de l’orientation scolaire</span>

Durant trois jours s’est déroulée au lycée « Zerrouki Cheikh Ibn Eddine » de Mostaganem la troisième édition du congrès national du syndicat des fonctionnaires des services de l’orientation scolaire que préside Abou Mohamed.

Des conférences – débats portant essentiellement sur le nouveau paysage syndical au niveau du secteur de l’éducation nationale qui compte un grand nombre. Il a été mis en exergue la nécessité de constituer des fédérations syndicales suivant la nouvelle loi 90/14 en vue d’aboutir à revendiquer au mieux des droits socioprofessionnels dont la concrétisation tend à l’amélioration des conditions des travailleurs du secteur. Ainsi Rezoug Abdellah, directeur de lycée en retraite et syndicaliste chevronné est intervenu pour mettre en lumière les effets positifs que peuvent faire bénéficier aux travailleurs la conjugaison et la mobilisation des syndicats. Car le succès réside dans les actions unifiées prises dans un but commun. Charef.N 43 morts noyés et un disparu en mer depuis mai La semaine écoulée, trois morts par noyade et un disparu en mer ont été enregistrés par les services de la protection civile sur des plages de la wilaya de Mostaganem. En effet, dans la journée du 18 du mois courant, deux personnes, âgées de 33 et 17 ans, originaires de Ouargla et de Tiaret sont morts noyés sur les plages non surveillées de Hadjadj ouest et de Benabdelmalek Ramdane, ainsi qu’un disparu à la plage de petit port dans la commune de Sidi Lakhdar. Dans la journée du 19, un baigneur âgé de 18 ans, originaire d’Alger est mort noyé sur la plage de Benabdelmalek Ramdane. Ainsi, depuis le mois de mai où les chaleurs ont commencé à s’installer, 43 baigneurs sont morts noyés sur les plages de la wilaya de Mostaganem. Précisons que depuis le 17 juin, date d’ouverture officielle de la saison estivale au 19 de ce mois d’août, 31 baigneurs sont morts noyés sur les plages de la wilaya et un disparu. Des centaines de baigneurs ont été sauvés d’une mort certaine par les nageurs de la protection civile.

Charef.N