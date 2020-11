<span style='text-decoration: underline;'>Faouzi Ghoulam </span>:<br><span style='color:red;'>«Tu es le plus grand de tous les temps»</span>

«Tu es le plus grand de tous les temps», a salué l’international algérien du SSC Napoli, Faouzi Ghoulam, après le décès mercredi de son idole et légende du football Diego Maradona.

«J’ai grandi en regardant tes vidéos, ma famille me racontant ta magie. Pour moi tu étais plus qu’un grand joueurs de foot : tu étais un exemple à suivre. Je suis fier de vivre et de jouer dans la ville qui t’aime le plus au monde», a écrit Ghoulam en légende d’une photo de Maradona en train de dribbler, postée sur son compte Instagram. «Je n’oublierai jamais notre rencontre à Madrid. Ou que tu sois, je t’imagine avec un ballon de foot en train de divertir le monde entier. Tu es le plus grand de tous les temps», poursuit l’international algérien. La légende du football argentin Diego Armando Maradona, est décédée mercredi à l’âge de 60 ans suite à un arrêt cardio-respiratoire. Il sera enterré ce jeudi dans un cimetière de la périphérie de Buenos Aires. Maradona est adulé à Naples depuis son passage dans la ville du sud de l’Italie, entre 1984 et 1991, des années passionnelles marquées par son arrivée folle, accueilli par 70.000 personnes au stade, des succès avec les deux titres de champion d’Italie et un titre de champion d’Europe (Coupe de l’UEFA).