<span style='text-decoration: underline;'>AS Ain M’lila 1– USM Bel Abbés 0 </span>:<br><span style='color:red;'>Un 88ème anniversaire gâché par un penalty…</span>

C’est désormais une mauvaise série de résultats qui ont gâché la fête de ce 88ème anniversaire de la naissance de l’USM Bel Abbés, un club crée un certain 7 février de l’année 1933.

Cette année, la situation est plus que compliquée pour les Belabbésiens, à cause de ce conflit sans fin entre les membres de la SSPA et le manager.

Résultat, le club est livré à lui même et rencontre ses adversaires sans dirigeants. Une situation qui avantage beaucoup plus les équipes adverses comme ce fut le cas avant-hier en déplacement à Ain M’lila.

Si les gars de la Mekerra ont tenu bon contre leur ancien entraîneur Yaiche qui a constaté la domination des visiteurs, l’arbitre Boucetta s’est illustré en offrant encore une fois, un penalty cadeau à l’équipe d’Ain M’lila à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. Un penalty transformé par Hamia (87’) ; alors qu’un autre pour l’Usmba a été refusé par l’arbitre.

Sans VAR, nos arbitres cette année sifflent des penaltys en frac pénalisant ainsi plusieurs clubs de l’élite dont l’Usmba qui est la première victime de ce mauvais arbitrage.

B.Didéne