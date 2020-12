L’accord d’association avec l’UE, sur lequel les autorités algériennes fondaient beaucoup d’espoirs, a montré toutes ses limites. En plus de 15 ans de mise en œuvre, il est impossible de citer ne serait-ce qu’un seul projet abouti sur lequel pourraient se reposer les partenaires pour trouver quoi dire aux opinions publiques algérienne et européenne. Si pour cette dernière, le problème ne s’est jamais réellement posé, pour les Algériens, qui avaient misé sur cet accord pour réformer sérieusement leur économie et sortir de la dépendance aux hydrocarbures, ils ont de quoi déchanter. Et pour cause, d’année en année, il s’est avéré que ce sont les pays européens qui ont le plus bénéficié d’un partenariat censé être gagnant-gagnant. L’Algérie a laissé des milliards de dollars de manque à gagner dans cet accord. Les pays de l’UE ont, de leur côté sensiblement gonflé leur chiffres à l’exportation vers l’Algérie.

Il faut dire que la combine européenne était tissée de fil blanc. En effet, de nombreuses missions, financées sur de divers fonds européens, inscrits au chapitre de l’aide dans le cadre de l’accord d’association Algérie-UE, avaient servies aux experts européens à auditer comme il se doit notre économie et fournir à leurs gouvernements une radiographie claire de la santé économique de l’Algérie. Quant au but officiel assigné auxdites missions, force est de constater que peu de cadres algériens pouvaient se prévaloir d’avoir réellement profité de tout cet argent européen.

Au moment où se tient depuis hier la cession ministérielle de l’accord d’association, il serait grandement temps que sonne l’alarme dans les têtes de tous les responsables algériens impliqués de près ou de loin dans la gestion de ce partenariat, pour le moins déséquilibré. Il est clair en effet que toutes les visites de cadres européens en Algérie sur la quinzaine d’années n’avaient rien à voir avec l’objet de l’accord, mais étaient destinées à trouver des plans de charge aux entreprises de leurs pays. Ils savaient pertinemment déjà ce qu’ils voulaient et connaissaient les secteurs où ils pouvaient convaincre leurs partenaires algériens.

L’épisode de la résolution du Parlement européen n’est peut être pas étrangère à la volonté de l’UE de maintenir la situation des échanges commerciaux avec l’Algérie en l’état. Quoi de mieux qu’une épée de Damoclès politique pour amener un partenaire à plier ? Cette interrogation est légitime d’autant que l’Europe use de ce chantage au droit de l’homme à des fins bassement économiques.

Par Nabil.G