<span style='text-decoration: underline;'>JEUX MÉDITERRANÉENS</span>:<br><span style='color:red;'>Un agenda culturel varié</span>

Un agenda culturel et artistique varié est prévu en marge des jeux méditerranéens qui auront lieu en juin prochain à Oran .

A cet effet, il y aura la tenue d’un concours international de la bande dessinée où il est prévu la participation de 26 dessinateurs méditerranéens spécialisés dans ce domaine et où les lauréats seront sélectionnés et honorés .Il est programmé aussi des festivals de musique , des ateliers d’art plastiques et des expositions au niveau de la galerie d’art moderne. Concernant le volet littéraire ,15 écrivains méditerranéens vont également être conviés à cet évènement partager leur expérience . Leurs écrits en différentes langues seront traduits en langue arabe. D’un autre côté ,il y aura aussi un programme spécial consacré aux enfants où des activités sportives auront lieu . Des ateliers de formation ,récréatifs et de sensibilisation seront animés à l’occasion de cette manifestation sportive tant attendue par les Oranais. Le but est d’essayer de faire connaître la culture et l’art du pays et plus particulièrement de la région de l’ouest aux visiteurs étrangers qui viendront en marge de cette rencontre sportive.

Bekhaouda Samira