<span style='text-decoration: underline;'>Bouira</span>:<br><span style='color:red;'>Un agent de police retrouvé pendu à l’intérieur de son domicile familial</span>

Un agent de police relevant de la Sûreté de daïra de Bechloul (wilaya de Bouira) a été découvert vendredi pendu à l’intérieur du domicile familial, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Le corps sans vie de l’agent de police a été découvert dans «des conditions indéterminées» par un membre de sa famille, a ajouté le communiqué, précisant que le domicile familial du défunt, qui était en congé annuel, est situé au village Beni Yakhlef, commune et daïra de M’Chedellah. La DGSN a souligné que, selon les informations recueillies auprès des membres de la famille de l’agent de police mort, le défunt «n’avait aucun problème familial et jouissait d’une bonne réputation dans son milieu professionnel », notant que «l’enquête, actuellement en cours par le parquet de céans, déterminera les causes de ce drame et ses motivations».