<span style='text-decoration: underline;'>Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Un an de prison ferme contre le responsable de la diffusion du sujet de l’épreuve de la langue arabe via les réseaux sociaux</span>

Un an de prison ferme contre le responsable de la diffusion du sujet de l’épreuve de la langue arabe via les réseaux sociaux

Chlef : Un an de prison ferme contre le responsable de la diffusion du sujet de l’épreuve de la langue arabe via les réseaux sociaux

Une peine d’une (1) année de prison ferme assortie d’une amende de 100.000 DA a été prononcée contre le responsable de la diffusion du sujet de l’épreuve de la langue arabe du baccalauréat session 2022, via un groupe facebook, a-t-on appris, lundi, auprès de cette juridiction.

Le procureur de la République près le tribunal de Chlef a indiqué, dans un communiqué, que dans le cadre de la sécurisation de l’examen du baccalauréat session 2022, un compte facebook inscrit sous le nom «sciences de la nature et de la vie 2022» a été repéré, suite à la diffusion du sujet de l’épreuve de la langue arabe pendant le déroulement de l’examen. Dans ce sens, des instructions ont été données par le procureur de la République près le tribunal de Chlef au commandant de la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Chlef pour l’ouverture d’une enquête sur les faits, laquelle a démontré qu’à la date du 12 juin le sujet de l’épreuve de la langue arabe de la filière des sciences de la nature et de la vie, programmé de 08h30 à 11h00 de la même journée, a été diffusé à 09h32 par un individu résidant dans la commune de Chettia.

Après la finalisation des procédures d’enquête, le concerné a été présenté devant le procureur de la République à la date du 13 juin en cours et poursuivi pour le délit «d’atteinte à la régularité et à la transparence des examens à travers la publication des sujets des épreuves du baccalauréat via les réseaux sociaux», note le communiqué, précisant qu’une peine d’un an de prison ferme a été prononcée à son encontre assortie d’une amende de 100.000 DA.