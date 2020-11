<span style='text-decoration: underline;'>Interceptés par les gardes côtes</span>:<br><span style='color:red;'>Un an de prison ferme pour sept harragas</span>

Un an de prison ferme pour sept harragas

Sept candidats à l’immigration clandestine, âgés entres 20 et 40 ans, ont comparu avant hier devant le tribunal correctionnel d’Oran pour répondre au chef d’accusation d’immigration clandestine. Ils ont été condamnés à une année de prison ferme.

Les sept harragas ont été présentés devant le parquet par les éléments de la gendarmerie de la brigade de Dar El Beida après avoir été interceptés au large par les gardes côtes qui ont transféré le dossier aux gendarmes. Il s’est avéré que les mis en cause sont des «harragas» récidivistes. Appelés à la barre, ils ont reconnu les faits, mais ont refusé tous de dévoiler l’identité de leur passeur. Le représentant du ministère public a requis l’application de la loi. Après la plaidoirie de la défense qui a plaidé les circonstances atténuantes, le tribunal a levé l’audience pour délibération pour revenir après et prononcer la peine d’un an de prison ferme.

Fériel.B