<span style='text-decoration: underline;'>ARZEW</span>:<br><span style='color:red;'>Un atelier clandestin de fabrication de cachir découvert</span>

Dans le cadre de la crimina lité sous toutes ses formes, surtout celle liée à l’atteinte à la santé publique, les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade d’Arzew ont découvert en fin de cette semaine un atelier clandestin de fabrication de «Cachir» dans les conditions déplorables, a-t-on appris ce vendredi auprès de ce corps de sécurité.

En effet, dans le cadre de la lutte contre la tricherie sur les produits alimentaires, les gendarmes d’Arzew et agissant sur des informations faisant savoir de l’existence d’un atelier clandestin de fabrication de «cachir», une vaste opération a été menée en collaboration avec les services de la direction locale de commerce. Les gendarmes se sont rendus sur les lieux où ils ont perquisitionné cet atelier situé dans le lieu dit «oued Tefah» dans la localité d’Arzew, où ils ont découvert un garage dans une maison, transformé en un atelier clandestin de fabrication de ce produit alimentaire. L’opération a permis aux enquêteurs de mettre la main sur du poulet congelé, 23 kg de graisse de bœuf, 130 kg d’olive verte, ainsi que diverses épices. Un matériel de fabrication a été ainsi saisi à savoir des fours, 3 frigos, et matériel de découpage. L’expertise a confirmé la non conformité de ce produit, qui représente un danger sur la santé du consommateur, a souligné la gendarmerie nationale. Signalons que cet atelier clandestin a été fermé et le propriétaire de l’atelier sera traduit devant la justice à l’issue de l’enquête préliminaire, a précisé la même source. L’affaire suit son cours.

Fériel.B