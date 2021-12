<span style='text-decoration: underline;'>JOURNEES LITTERAIRES</span>:<br><span style='color:red;'>Un atelier d’écriture dédié au feu professeur Hadj Miliani</span>

L’atelier d’écriture littéraire autour du patrimoine immatériel dédié à la mémoire de Hadj Miliani est en cours. Il a débuté le 18 de ce mois .Cette manifestation fait partie des journées littéraires intitulées «l’Etre écrivain».

La première édition rend hommage à ce professeur universitaire et chercheur dans le domaine de l’anthropologie culturelle .Il a suivi des études approfondies sur le patrimoine artistique et musical , le théâtre et le cinéma et également sur la langue et la stratégie pour analyser le patrimoine immatériel.

Il a été un des plus importants chercheur du CRASC et un remarquable enseignant universitaire en littérature française .Il s’est aussi approfondi dans la formation universitaire de l’université d’Oran à celle de Mostaganem en passant par l’école doctorale de la langue française à Saida, et au niveau d’autres universités de l’ouest du pays.

Le programme des activités de cette rencontre a été réalisé en partenariat avec plusieurs organismes et s’est déroulé jusqu’au 21 du mois courant à l’institut français d’Oran et se poursuit jusqu’au 24 décembre dans d’autres espaces de la ville d’Oran . Au menu de ces journées, une série de conférences avec des chercheurs, des auteurs, des éditeurs et des libraires.

Au programme aussi la présentation de plusieurs œuvres littéraires et une vente dédicace, des ateliers d’écriture, de lecture à voix haute, des activités artistiques et culturelles du Melhoun, du théâtre, ciné-club et causerie sur le rai.

Bekhaouda Samira