<span style='text-decoration: underline;'>RECYCLAGE</span>:<br><span style='color:red;'>Un atelier pour les enfants à l’IFO</span>

Un atelier sur le recyclage sera organisé à partir d’aujourd’hui à l’Institut français d’Oran (IFO). Cette manifestation se tiendra jusqu’au 29 du mois courant. Ces journées seront animées par Dounia Amour et Souhila Lakli.

Le but est de faire comprendre aux enfants l’opération de recyclage et son importance par le biais des activités qui seront au programme de cet atelier d’initiation . Ils vont apprendre à participer aux premiers gestes faciles possibles au quotidien pour contribuer au recyclage et aussi pour les sensibiliser sur l’écologie et pour qu’ils deviennent conscients dès leur jeune âge sur le fait d’adopter chez eux le tri sélectif et passer ensuite au recyclage. Ainsi ,les animateurs vont essayer de leur faire passer le message clairement pour atteindre les objectifs visés concernant la protection de l’environnement et le maintien d’un cadre de vie hygiénique au sein de la société. La situation de gestion des déchets nécessite maintenant la contribution des enfants aussi pour arriver aux résultats voulus en matière du tri sélectif des déchets . Il est évident de les impliquer dès leur jeune âge pour qu’ils fassent un effort dans le domaine en adoptant les gestes du tri sélectif et passer au recyclage. Cette rencontre fait partie de l’agenda annuel des activités de cet institut.

Bekhaouda Samira