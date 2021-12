<span style='text-decoration: underline;'>DU 11 AU 18 DECEMBRE</span>:<br><span style='color:red;'>Un atelier sur la conception d’une application sous Android à l’IFO</span>

L’institut français d’Oran (IFO) abritera un atelier sur la conception d’une application sous Android .Cette manifestation se déroulera durant la période qui s’étale du 11 au 18 du mois courant .

A cet effet, ces services invitent les personnes qui s’intéressent à cette activité de s’inscrire par mail pour réserver leur place pour pouvoir participer à cet événement. Ces journées auront lieu dans l’après midi de 14h à 17h.Elles porteront sur des séances d’initiation et d’apprentissage pour faire ses premiers pas dans l’univers du développement Android. Ainsi les formateurs proposent un programme clair concernant des notions en partant des concepts de base .Selon les organisateurs ,les participants devront juste ramener avec eux leur propre micro portable muni de la clé pour la connexion pour les séances de pratique .Cette rencontre fait partie du programme annuel étoffé qu’organise cet institut pour permettre aux jeunes de s’y mettre et faire leur preuve pour apprendre et développer aussi leurs connaissances tout en étant encadré et conseillé par des professionnels. Bekhaouda Samira