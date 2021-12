<span style='text-decoration: underline;'>Coupe Arabe – FIFA demi-finale -Algérie – Qatar</span>:<br><span style='color:red;'>Un autre exploit pour les Fennecs ?</span>

Après avoir éliminé l’un des favoris de cette édition que sont les Lions de l ‘Atlas de ce dernier carré, les Fennecs vont essayer de rentrer un peu plus dans l ‘histoire de cette édition en essayant de bousculer et pourquoi pas prendre le ticket gagnant de ce tour face au Qatar qui n’est autre que le super favori de ce graal en tant que pays organisateur .

Le team de Bougherra au vu de la débauche d’énergie et surtout de la grinta étalée face au Maroc ne veut point s’arrêter en si bon chemin et est décidé à enjamber le dernier obstacle mis sur sa route pour une finale qui vaudra son pesant d’or .Les Brahimi , Tougai , M’bolhi and Co ont déjà donné le ton pour être de mise avec un moral des plus affiné surtout que le coup est jouable même si certains aficionados sont sceptiques sur ce plan là, sachant que les locaux seront dans la peau d’un futur vainqueur .Un bémol risque de surgir pour ce match phare , l’incertitude autour de la présence de Belaili plane sachant que ce dernier sera convalescent suite à sa blessure subie lors du match face au Maroc. Malgré cela , Bougherra a déjà établi son plan de bataille avec le retour tant attendu du buteur de l ‘EN A’ Bounedjah et ce après avoir raté les quarts pour les raisons que tout le monde connaît. Une manne qui sera précieuse pour les Verts avec le come back du renard des surfaces qui pourrait être décisif pour le match d’aujourd’hui. Rappelons que le Qatar a en son sein , deux joueurs d’origine algérienne que sont Khoukhi ( ex pensionnaire de l’USMH ) et Boudiaf ( émigré ) qui il faut le rappeler font les beaux jours du team qatarien . Rappelons aussi que l’EN a déjà joué le Qatar dans un match amical en 2015 sous la houlette de Gourcuff et ce à Doha. Une petite défaite sur un but avait permis au Qatar de prendre son ascendant sous la férule de …Belmadi.

A.Remas