<span style='text-decoration: underline;'>Algérie - Portugal</span>:<br><span style='color:red;'>Un autre gros morceau pour les «Verts»</span>

Sévèrement battue samedi par l’Islande (39-24), la sélection algérienne de handball tentera de réagir lundi (18h00) face à un autre gros morceau, le Portugal, en match prévu au Caire dans le cadre de la 3e et dernière journée (Gr. F) du tour préliminaire du Mondial-2021.

Vainqueur sur le fil pour son entrée en lice jeudi face au Maroc (24-23), le Sept national a joué l’un de ses plus mauvais matchs en Championnat du monde face à des Islandais qui ont survolé les débats de bout en bout. Les coéquipiers de Bjarki Mar Elisson, auteur de 12 buts face à l’Algérie, se sont rachetés après le revers subi lors du premier match face au Portugal (23-25). Très déçu à l’issue du match face à l’Islande, le sélectionneur national Alain Portes s’attend à une réaction de ses poulains devant une équipe portugaise, auteur de deux succès en autant de matchs, et considérée par les observateurs comme l’une des sélections montantes sur le plan européen. «On ne peut pas espérer grand-chose dans le handball de haut niveau sans agressivité.

J’espère que les joueurs retiendront la leçon et qu’on va montrer un nouveau visage dès le prochain match», a réagi le coach national samedi soir. Même si l’Algérie a déjà validé son billet pour le tour principal, grâce à son succès face aux Marocains, il n’en demeure pas moins qu’elle est appelée à éviter un autre naufrage et sortir un bon match, histoire de réhabiliter l’image du handball algérien.

Le Portugal, sur une courbe ascendante depuis l’Euro-2020 et sa victoire face à la France (28-25), sextuple championne du monde, aura à coeur de boucler le tour préliminaire sur un troisième succès de rang, au surlendemain de sa large victoire face au Maroc (33-20).

Lors de cette 27e édition du Championnat du monde, qui se joue pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera en quatre poules de six.

Les deux premières nations de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale.