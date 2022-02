<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Turck</span>:<br><span style='color:red;'>Un autre réseau de passeurs de harraga démantelé</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes surtout celle liée au phénomène de l’immigration clandestine , les éléments de la sûreté de la daïra d’Aïn Turck relevant de la sûreté de wilaya d’Oran ont réussi à démanteler un autre réseau spécialisé dans l’organisation des traversées clandestines par mer, et composé de cinq individus âgés entre 22 et 39 ans.

Il s’est avéré que ce réseau s’apprêtait à faire passer un groupe de harraga par mer , à partir d’une des plages de la localité, a-t- on appris hier auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran.

En effet, l’opération a eu lieu suite à l’exploitation d’informations parvenues aux éléments de la police , faisant état de l’existence d’un réseau de passeurs de harraga qui s’apprêtait à organiser une traversée clandestine. L’enquête ouverte par les éléments de la police a conduit à l’identification et la localisation des mis en cause. Afin de mettre en échec cette tentative d’émigration clandestine, un plan a été mis en place permettant aux policiers de surveiller les plages , ainsi que les entrées et sorties de la localité d’Aïn El Turck. Les passeurs ont été arrêtés en flagrant délit sur les lieux. L’opération s’est soldée par la saisie d’une embarcation semi-rigide d’une longueur de plus de 7 mètres de la roque «Yamaha», et d’autres accessoires dont des fumigènes, ainsi que des armes blanches.



Signalons que les mis en cause ont été présentés hier devant le parquet près le tribunal correctionnel d’Aïn El Turck et cela pour répondre aux chefs d’inculpation d’organisation de traversées clandestines par mer afin de bénéficier d’intérêts ou de sommes d’argent. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Pour rappel, un autre réseau de passeurs a été démantelé à la fin de la semaine passée, composé de six individus dont un mineur. Signalons que plusieurs réseaux de passeurs de harraga ont été démantelés dernièrement par les éléments de la police et de la gendarmerie nationale qui ne cessent de lutter contre le phénomène de l’immigration clandestine.

Feriel.B