Le monde est bien loin d’en avoir terminé avec la pandémie du coronavirus, qu’il doit déjà se préparer à d’autres pandémies, selon le patron de l’OMS. « Pendant trop longtemps, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le monde a fonctionné selon un cycle de panique et de négligences. Nous jetons de l’argent sur une épidémie et quand elle est terminée, nous l’oublions et ne faisons rien pour empêcher la suivante… L’histoire nous dit que (le coronavirus) ce ne sera pas la dernière pandémie et les épidémies sont une réalité de la vie»,

Une prévision et une sentence terrible, mais qui risque de ne pas être trop entendue dans un monde toujours affairé à vouloir s’en sortir de cette pandémie qui le frappe depuis maintenant une année. Même avec les vaccins mis sur le marché et le début des campagnes de vaccination dans plusieurs pays, les terriens ne voient pas encore le bout du tunnel. Les chiffres sont alarmants et continuent leur courbe ascendante de jour en jour. Ainsi dans le dernier effectué hier dimanche, on enregistre plus de 80 millions de cas et 1,76 décès dans le monde, avec en moyenne 580.000 cas recensés par jour.

Le monde semble ne pas pouvoir s’en sortir, pourtant tous les scientifiques et les politiques sont unanimes pour dire que les vaccins mis sur le marché sont d’une redoutable efficacité contre le virus. Mais l’opération de vaccination est si complexe que tout cela risque de prendre des mois voire une année ou même deux pour revenir enfin à un semblant de normalité à travers le monde.

Et il faut relever à ce sujet que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, car si les plus riches d’entre nous ont déjà commencé leurs campagnes de vaccination, d’autres et ils sont nombreux, devront attendre pour certains jusqu’à la fin de l’année prochaine, alors que certains autres pourraient n’avoir jamais ces vaccins ou les avoir à des quantités insignifiantes.

Alors parler aujourd’hui, comme le signale le patron de l’OMS, de futures pandémies auxquelles il faut se préparer, parait totalement en déphasage avec le moment critique que traverse la planète, même s’il faut reconnaître que ces avertissements s’imposent quand on voit comment le monde a été pris de court par ce virus et n’a rien vu venir jusqu’à ce que l’on vive la catastrophe dans laquelle nous nous débattons depuis décembre 2019.

Par Abdelmadjid Blidi