<span style='text-decoration: underline;'>USM BEL ABBÉS : APRÈS 18 MATCHS DISPUTÉS </span>:<br><span style='color:red;'>Un bilan négatif, des querelles, et des joueurs en grève</span>

Avec un match en retard à domicile face à la JSK, l’USM Bel Abbés affiche un bilan des plus négatifs à cause des querelles intestinales sans fin entre les dirigeants, le groupe Hennani de la SSPA et celui de Morsli du CSA.

En chiffres, le club phare de la Mekerra occupe une 17ème place de reléguable avec une maigre moisson de quinze points récoltés sur les 54 possibles, soit trois matchs gagnés seulement, six autres nuls, et surtout, un bilan catastrophique de neuf défaites concédées dont les trois revers à domicile.

Toujours en chiffres, les points perdus à domicile sont à l’ordre de 15 (trois défaites contre les MCA, ESS et WAT) et trois matchs nuls (face au MCO, USMA et PAC).

Sur les sept rencontres disputées sur la pelouse du stade du 24 Février de Bel Abbés, les coéquipiers du portier Morsly ont gagné donc six points seulement en deux matchs remportés après la première victoire à domicile réalisée après sept journées d’attente au dépens du NC Magra par un petit but et le second succès face à la JSM Skikda par deux buts à un.

Ce bilan ne tient pas compte du match retard à domicile de la 18ème journée face à la JSK dont la date n’est pas encore fixée depuis maintenant deux semaines, voilà comment est gérée ce championnat par les instances de notre football alors que dans les pays européens, on affiche des calendriers à raison d’une année ou plus d’avance.

A l’extérieur, et sur les dix rencontres disputées hors ses bases, l’USMBA a su décrocher une victoire chez l’US Biskra tout en obligeant au partage de points BABBA, NAHD et O.Médéa.

La ligne offensive frappa 14 fois, soit la quinzième ligne d’attaque et une défense qui a encaissé 25 buts, soit la seizième mauvaise défense du championnat.

Un bilan donc catastrophique car aujourd’hui, beaucoup de joueurs titulaires poursuivent leur grève et ne sont présents que le jour des rencontres.

Ils veulent quitter le club après avoir attendu de long mois sans être rémunérés.

Pire encore, les querelles entre les dirigeants sont de mise et on se demande donc qui a placé ces gens pour diriger l’USMBA.

D’abord un haut responsable plaça Hennani à la tête du PCA afin d’écarter le défunt Bensenada mais c’était lui, Djillali Bensenada qui a commencé à construire l’équipe qui remporta le trophée de 2018.

Puis à son tour, Henani plaça des DG qui n’ont fait que nuire au club.

Cela s’ajoute aux huit rencontres jouées sans les 14 nouvelles recrues comme punition de la FAF envers l’USMBA pour une question de sous. Encore prés de cent millions d’amende pour défaut d’entraîneur après que Boughrara déserta son poste.

Cette histoire de cinq millions d’amande pour un tableau d’affichage de l’OPOW de SBA éteint et les quêtes (ou plutôt aumônes) pour faire le plein de gazole du car du club.

B.Didène