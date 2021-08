<span style='text-decoration: underline;'>Accident de la route à Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Un blessé et les opérations de recherches d’éventuelles victimes en cours</span>

Un blessé et les opérations de recherches d’éventuelles victimes en cours

Accident de la route à Chlef : Un blessé et les opérations de recherches d’éventuelles victimes en cours

Une personne a été blessée dans un accident de la route survenu dans la matinée de samedi au niveau du CW n 24 reliant les communes de Beni Haoua et Breira (Nord-est de Chlef), alors que les recherches sont en cours actuellement pour retrouver d’éventuelles victimes dans le barrage de Kef Eddir jouxtant la même route, a-t-on appris des services de la Protection civile.

Le chargé de communication des mêmes services, le capitaine Yahia Messaadia a précisé à l’APS que les unités de la Protection civile sont intervenus vers 4h00 suite à la déviation d’un véhicule utilitaire au niveau du CW n 24 reliant entre les communes de Beni Haoua et Breira après sa collision contre un poteau d’éclairage public puis sa chute dans le barrage de Kef Eddir frontalier à 3 wilayas (Tipaza, Chlef et Ain Defla). L’accident a provoqué la blessure du chauffeur âgé de 43 ans qui a subi plusieurs fractures dans les parties de son corps et a été évacué par la suite à l’Etablissement public hospitalier de Beni Haoua. La brigade des plongeurs mènent actuellement des recherches pour retrouver d’éventuelles victimes à bord du même véhicule qui a tombé dans les profondeurs du barrage.