<span style='text-decoration: underline;'>Aucun blessé signalé</span>:<br><span style='color:red;'>Un bus ETO littéralement ravagé par le feu à Cité Djamel</span>

Le pire a été évité hier à Cité Djamel. Un incendie a ravagé un bus de l’entreprise de transport public d’Oran ETO sans faire de blessés.

En effet, c’était aux alentours de 14h quand un bus de la ligne»G1″ qui assure le transport des voyageurs de la gare routière El-Bahia vers la localité de Belgaid a pris feu, sur la route qui relie le rond point de la Cité Djamel et celui de l’hôpital 1er Novembre, pas loin de la station de service. Le chauffeur a été alerté par de la fumée qui s’échappait du moteur. Avec grand courage, il a serré le bus à droite. Malgré la panique , et dans un geste d’une grand bravoure, le receveur du bus a réussi à évacuer le nombre important des voyageurs présents à bord du bus avant que le bus ne flambe et avant l’arrivée des pompiers.

Les éléments de la protection civile de différentes unités d’intervention se sont dépêchés sur les lieux pour éteindre le sinistre, et ont donné des secours au chauffeur et au receveur du bus qui étaient en état de choc. La scène était effrayante , car le dégagement de la fumée était important, les flammes , et le bruit de la détonation des pneus, mais heureusement que les conséquences sont uniquement matérielles. Les éléments de la police sont intervenus eux aussi pour sécuriser le site et contribuer au rétablissement de la circulation routière. A signaler que l’entreprise de transport d’Oran compte seulement 12 bus à travers le territoire de wilaya. Les bus de l’entreprise se trouvent dans un état lamentable et ont besoin de renouvellement, ont précisé nos sources. Il est important de noter aussi que le bus qui a pris le feu hier a déjà eu un accident il y a quelques semaines à Belgaid où il a percuté trois véhicules. Le pire a été évité ce samedi , mais les autorités locales doivent penser qu’il s’agit bien de vies humaines .

Fériel.B