Un carton sur le sol… pour jouer aux dominos…

Le wali d’Oran, M. Saïd Sayoud a annoncé la semaine dernière que la wilaya vient de bénéficier d’une enveloppe financière supplémentaire de 1,470 milliard DA pour l’achèvement des projets d’aménagement urbain en prévision des Jeux méditerranéens. Un événement sportif qui débutera à Oran dans tout juste deux mois, le 25 juin 2022. Cette annonce, livrée par le responsable lors de la 1ère session ordinaire de l’APW, précise bien que le ministère des Finances vient de consacrer cette enveloppe financière de près de 1,5 milliard DA pour «l’achèvement des projets d’aménagement urbain des communes du grand Oran et de certaines autres communes en prévision de la 19 édition des Jeux méditerranéens» . Commentant l’information, des vieux retraités de la cité des 1245 lgts aux HLM/USTO, assis sur un bout de carton couvrant des blocs de pierre, se demandaient si leur cité était concernée par cette aubaine financière et espéraient vraiment que leur environnement urbain allait peut-être changé. Fini les allées poussiéreuses en été et boueuses en hiver, fini les caves inondées, fini les rats et les moustiques, fini les déblais et les détritus abandonnés depuis l’arrêt du fameux chantier de rénovation urbaine lancé il y a quatre ans puis assez vite abandonné pour des raisons inconnues du citoyen anonyme. Seule la rumeur et les «on dit» laissent entendre que l’entrepreneur engagé dans ce projet n’avait nullement les moyens humains et matériels de prendre en charge tout le projet et aurait donc abandonné quelques chantiers non sans avoir perçu ici et là les avances forfaitaires exigées. Le wali d’Oran aurait également indiqué que dans le cadre du budget complémentaire de l’exercice 2022, des enveloppes financières seront affectées à la prise en charge des lacunes constatées dans les secteurs de l’éducation et du transport urbain. Bon nombre d’observateurs se demandent en quoi les prochains Jeux méditerranéens, qui auront lieu dans à peine deux mois, peuvent-ils encore servir d’arguments justifiant le lancement dans l’urgence de projets d’aménagements urbains qui ne sauraient être achevés dans des délais aussi courts. Il s’agit en réalité de la finition de certaines opérations d’embellissement des façades urbaines les plus visibles par les prochains visiteurs étrangers. Les vieux retraités dans les quartiers et les grandes cités d’habitat garderont longtemps encore leurs cartons sur le sol poussiéreux pour jouer aux dominos…

Par S.Benali