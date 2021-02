<span style='text-decoration: underline;'>ASM Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Un centre médical privé pour assurer la prise en charge des joueurs</span>

La direction de l’ASM Oran a conclu avec un des centres de santé privés à Oran une convention pour assurer la prise en charge médicale de ses joueurs, y compris les tests PCR liés au Covid-19 effectués avant chaque match, a-t-on appris mercredi de ce club de Ligue 2 de football.

La signature du contrat entre les deux parties, entrant dans le cadre d’une opération de sponsoring devrait avoir lieu jeudi, a précisé la même source, mettant en valeur cette démarche «qui permettra au club d’économiser une somme importante d’argent en ces temps de crise financière qui secoue la majorité des formations algériennes». Outre l’aspect financier, le contrat en question permet aux joueurs de l’ASMO d’effectuer des soins de qualité au niveau de ce centre de santé, et y subir même des opérations chirurgicales en cas de nécessité, «au vu des moyens très modernes dont dispose le site», souligne-t-on de même source. La formation de «Medina Jdid’ vise à retrouver la Ligue 1 dès la fin de la saison en cours, un palier qu’elle a quitté à l’issue de l’exercice 2015-2016, rappelle-t-on. Les «Vert et Blanc» ont obtenu quatre points lors des deux premières journées du championnat, d’un nul à domicile contre le RCB Oued R’hiou (0-0) et une victoire en déplacement contre la JSM Tiaret (2-1). Ils accueilleront l’US Remchi vendredi au stade «Habib Bouakeul» à Oran pour le compte de la 3e journée, un match que leur entraineur Kamel Mouassa pourrait suivre des tribunes si d’ici là il ne venait pas de signer son contrat. Le coach n’ayant pas encore trouvé un terrain d’entente avec la direction du club sur le plan financier.