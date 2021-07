<span style='text-decoration: underline;'>Oran/ Hôpital Nejma Chtaibo</span>:<br><span style='color:red;'>Un chapiteau à l’extérieur de l’hôpital pour les cas Covid</span>

En raison de la recrudescence des cas Covid au niveau du nouvel hôpital de Hai Nedjma d’Oran, dédié depuis plus d’un an à la prise en charge exclusive des cas de covid19, les malades ne pouvaient plus y être admis.

Toutefois, l’affluence a continué et la pression sur cet établissement s’est fait ressentir durant ces derniers jours. Avec une capacité de 240 lits tous pris, même les couloirs sont occupés parfois par des malades n’ayant pas où aller. Conséquence : un manque criant en oxygène et des appels d’urgence afin d’approvisionner la structure au plus vite. Au second jour de l’aïd , une première mesure est prise par les autorités locales avec la mise en place d’un chapiteau à l’extérieur pour y recevoir les malades. L’approvisionnement en oxygène se fera sous peu , a-t-on indiqué. Toutefois , l’on se demande pourquoi concentrer la pression sur cet établissement, même si ailleurs la pression est également ressentie au CHU et EHU, ainsi qu’à l’hôpital d’Ain Turck.