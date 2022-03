<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Un charlatan escroc volait argent et bijoux des femmes</span>

Un charlatan escroc volait argent et bijoux des femmes

Sidi Bel Abbès : Un charlatan escroc volait argent et bijoux des femmes

Les éléments de la sixième sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès ont procédé à l’arrestation d’un dangereux charlatan âgé d’une quarantaine d’années spécialisé dans le vol des bijoux et argent.

Ce charlatan procédait à toutes sortes de talismans afin d’arriver à ses fins, c’est-à-dire, subtiliser les femmes à leurs insu de leurs argents et bijoux.

La police de la sixième sûreté a procédé à son arrestation alors qu’il avait fait plus de cinq victimes femmes . Parmi les délits commis par ce charlatan, port d’armes blanches prohibées, vols et escroqueries.

M.Bekkar